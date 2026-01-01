Anwälte im Einsatz
Folge 30: Die Hoffnung stirbt zuletzt
46 Min.Ab 12
Als sie vom Tod ihres Ehemanns Olaf erfährt, bricht für Klara eine Welt zusammen. Nicht nur, dass sie sich nun alleine um ihre zwei Kinder kümmern muss. Plötzlich gilt sie selbst als dringend tatverdächtig! Rechtsanwalt Bernd Römer will die Unschuld seiner Mandantin beweisen und kommt dabei einem tragischen Geheimnis auf die Spur.
