Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Fremd in der eigenen Nachbarschaft

SAT.1Staffel 4Folge 35
Fremd in der eigenen Nachbarschaft

Fremd in der eigenen NachbarschaftJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 35: Fremd in der eigenen Nachbarschaft

45 Min.Ab 12

Lehrerin Anita Reimann erfährt vom Schicksal einer syrischen Flüchtlingsfamilie und bringt sie bei sich unter. Eine menschliche Geste mit Folgen! Denn als in der Nachbarschaft eine Einbruchsserie beginnt, muss Rechtsanwältin Alica Valiulova nicht nur die Unschuld von Anitas Gästen beweisen, sondern auch gegen Vorurteile kämpfen!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen