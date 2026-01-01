Anwälte im Einsatz
Folge 63: Mein Kind bleibt hier!
46 Min.Ab 12
Britta Hönnscheidt staunt nicht schlecht, als ihre 16-jährige Tochter Jessi aus dem Türkeiurlaub zurückkehrt und ihren neuen Freund Taner mitbringt. Der Animateur soll nicht nur vorübergehend bei ihnen wohnen, wegen ihm möchte Jessi ihre Lehre schmeißen und auswandern. Rechtsanwältin Helga Nachtigall hat alle Hände voll zu tun, um die aufmüpfige Teenagerin zur Vernunft zu bringen. Doch für Jessi ist das letzte Wort noch längst nicht gesprochen!
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