Anwälte im Einsatz
Folge 82: Das Wunschbaby
47 Min.Ab 12
Eva und Diana sind seit drei Jahren verheiratet. Den Frauen fehlt nur eines zu ihrem Glück: Ein Kind. Doch eine anonyme Samenspende kommt für sie nicht in Frage - sie wünschen sich einen Vater für ihren Nachwuchs und in Evas Sandkastenfreund Björn sehen sie den idealen Kandidaten dafür. Doch als Evas Tochter Leni zur Welt kommt, kommt alles anders ...
