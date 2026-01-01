Anwälte im Einsatz
Folge 91: Unschuldig unter Verdacht
46 Min.Ab 12
Eva hat erfahren, dass ihr Mann sie betrügt. Doch als sie Rico zur Rede stellen will, findet sie dessen Geliebte erschlagen im Flur. Während die 38-Jährige glaubt, dass ihr Mann der Täter ist, gerät sie selbst plötzlich in den Fokus der Ermittlungen. Wird es Rechtsanwältin Catherina Hellbach gelingen, die Unschuld ihrer Mandantin zu beweisen?
