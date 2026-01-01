Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 98
Folge 98: Ganz in weiß!

45 Min.Ab 12

Martina Buchholz ist geschockt: Ihr Mann ist in die Fänge einer Sekte geraten und hat die gemeinsame Tochter dorthin mitgenommen. Rechtsanwalt Niklas Dittberner deckt auf, dass die Gruppe extrem gefährlich ist und vor Gewalt nicht zurückschreckt. Die Lage spitzt sich weiter zu, denn plötzlich ist die zehnjährige Schülerin spurlos verschwunden.

SAT.1
