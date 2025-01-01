Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Taxiabzocke

SAT.1Staffel 2Folge 13
Taxiabzocke

TaxiabzockeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 13: Taxiabzocke

46 Min.Ab 12

Eine hochschwangere Frau und ihr Ehemann wurden überfallen, als sie mit dem Taxi ins Krankenhaus wollten und jetzt setzen die Wehen ein! Die Polizisten verfolgen das Taxi. - Eine Frau ist mit ihrem Enkel total überfordert, der völlig grundlos ausgerastet ist. Plötzlich hält das Kind eine Waffe in der Hand! - Ein Backpacker wird vor einem Hostel bewusstlos geschlagen. Seine Freundin ruft die Polizei. Kannte der Backpacker den Angreifer etwa?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen