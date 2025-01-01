Auf Streife - Berlin
Folge 19: Mann unter Strom
46 Min.Ab 12
Eine Mutter ist in einem Hinterhof in eine aufgestellte Bärenfalle getreten! Offenbar will jemand die anliegende Gastronomie erpressen. Die Beamten finden eine weitere, noch gefährlichere Falle ... - Eine Anwohnerin findet eine bewusstlose, blutende Frau in Unterwäsche in ihrem Hausflur. Die Frau trägt Handschellen, neben ihr liegt ein Hammer. Die Polizei folgt der Blutspur und findet einen ebenfalls blutenden Mann. - Die Leitstelle meldet einen Diebstahl von Umzugsgut.
