Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Brüder veranstalten Autorennen

SAT.1Staffel 2Folge 11vom 06.04.2025
Brüder veranstalten Autorennen

Brüder veranstalten AutorennenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 11: Brüder veranstalten Autorennen

46 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12

Ein Autofahrer hat unter der Wirkung von Amphetaminen ein kleines Mädchen umgefahren. Doch erst ein weiterer schwerer Unfall offenbart einen noch viel unglaublicheren Hintergrund. - Die Beamten sollen einer Gerichtsvollzieherin Amtshilfe leisten. Eigentlich Routine, aber vor Ort sehen sie sich mit einer dramatischen Familiengeschichte konfrontiert und müssen eine hilflose Frau retten. - Ein halbnackter Mann wird von seinem Nachbarn durch den Garten gejagt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen