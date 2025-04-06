Brüder veranstalten AutorennenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 11: Brüder veranstalten Autorennen
46 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12
Ein Autofahrer hat unter der Wirkung von Amphetaminen ein kleines Mädchen umgefahren. Doch erst ein weiterer schwerer Unfall offenbart einen noch viel unglaublicheren Hintergrund. - Die Beamten sollen einer Gerichtsvollzieherin Amtshilfe leisten. Eigentlich Routine, aber vor Ort sehen sie sich mit einer dramatischen Familiengeschichte konfrontiert und müssen eine hilflose Frau retten. - Ein halbnackter Mann wird von seinem Nachbarn durch den Garten gejagt.
