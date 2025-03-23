Auf Streife - Berlin
Folge 7: Der Messerstecher
46 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12
Eine Frau wurde von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. Sie bleibt nicht das einzige Opfer. Die Beamten jagen einen Serientäter! - Eine Anwohnerin meldet, dass sich dubiose Typen am Auto ihres Nachbarn zu schaffen machen. Aus dem Wageninneren schlägt den Polizisten eine Rauchwolke entgegen. Was ist da los? - Die Polizisten müssen einen Randalierer vor dem Bezirksamt beruhigen. Doch mitten im Einsatz werden sie Zeugen eines gewaltsamen Übergriffs auf eine Braut.
