Vater will Drogenfreund seiner Tochter lynchenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 2: Vater will Drogenfreund seiner Tochter lynchen
46 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12
Die Polizisten stellen einen Drogenhändler nach einer Prügelei mit einer Frau, wobei diese zunächst flüchten kann. In einem weiteren Einsatz müssen die Beamten einen jungen Mann vor einem rasenden Vater retten und begegnen dabei der Flüchtigen erneut. Wie hängen die Fälle zusammen? - Eine Ehefrau ruft die Polizei, weil sie ihren Mann vermisst. Die Beamten können den Mann in seiner Metzgerei finden, allerdings in einem entsetzlichen Zustand.
