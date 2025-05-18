Auf Streife - Berlin
Folge 24: Diebstahl aus Liebe
45 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
In einem Juweliergeschäft wurde eine teure Uhr gestohlen. Die Verkäuferin verdächtigt sofort die Putzfrau. Doch als die Beamten das Überwachungsvideo ansehen, machen sie eine überraschende Entdeckung. - In einer Tiefgarage ist eine Frau in totaler Panik vor ein Auto gelaufen. Das Opfer steht unter Schock, doch die Unfallfahrerin berichtet, die Frau habe etwas von einem maskierten Axtmörder geflüstert, vor dem sie geflüchtet sei.
