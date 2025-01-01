Auf Streife
Folge 2: Jeffsache
44 Min.Ab 12
Eine 29-Jährige betritt bedrückt die Wache Köln-Mülheim: Ihr Chef hat sie sexuell belästigt! Als sie eine Anzeige aufgibt, schlägt er erneut zu! - Eine Mutter in Angst um ihren Sohn. Den Familienhund hat der Einbrecher im Garten bereits ausgenockt. - Auf der Wache Köln-Mülheim entbrennt ein Nachbarschaftsstreit. Der Grund: eine zerbrochene Schallplatte der deutschen Rockband BAP. - Als ein Hotelgast überfallen wird, gerät das vorbestrafte Zimmermädchen in Verdacht!
