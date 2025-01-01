Auf Streife
Folge 6: Der Kampf um Elisa
44 Min.Ab 12
Eine aufgelöste Mutter sucht Hilfe in der Wache Köln-Mülheim: Sie erreichte ein beunruhigender Brief ihrer 15-jährigen Tochter, die in einer Pflegefamilie lebt! - Ein Vlogger sucht Zuflucht in der Wache Köln-Mülheim: Ein Mob wütender Mütter ist hinter ihm her! - Auf Streife entdecken die Beamten einen verletzten 18-Jährigen. Sein Körper weist Spuren einer Misshandlung auf! - Schock während der Autofahrt: Klamotten fliegen auf die Straße und verursachen einen Unfall!
