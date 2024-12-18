Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Schnee und Flittchen

SAT.1Staffel 10Folge 14vom 18.12.2024
Schnee und Flittchen

45 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Während die Beamten Randale in einem Bordell schlichten, meldet eine 25-Jährige ihren Verlobten auf der Wache Köln-Mülheim vermisst. Gibt es einen Zusammenhang? - Eine maskierte Person stürmt eine Anwaltskanzlei und bedroht die Anwältin ... - Frisch aus der Dusche und nur mit einem Handtuch bekleidet betritt ein Mann das Revier, um den Diebstahl seines Luxuswagens zu melden. - Ein 48-Jähriger beobachtet einen Einbrecher, während seine Tochter noch im Haus ist ...

