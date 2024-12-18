Auf Streife
Folge 14: Schnee und Flittchen
45 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Während die Beamten Randale in einem Bordell schlichten, meldet eine 25-Jährige ihren Verlobten auf der Wache Köln-Mülheim vermisst. Gibt es einen Zusammenhang? - Eine maskierte Person stürmt eine Anwaltskanzlei und bedroht die Anwältin ... - Frisch aus der Dusche und nur mit einem Handtuch bekleidet betritt ein Mann das Revier, um den Diebstahl seines Luxuswagens zu melden. - Ein 48-Jähriger beobachtet einen Einbrecher, während seine Tochter noch im Haus ist ...
