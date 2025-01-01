Auf Streife
Folge 5: Biss Undercover
45 Min.Ab 12
Auf Drohbriefe gegen ihren Hund folgt ein mysteriöses Paket! Das Frauchen sucht Hilfe bei den Beamten der Wache Köln-Mülheim. - Ein Betrunkener torkelt auf die Wache Köln-Mülheim. Sein edler Anzug passt weder in Größe noch Stil zu dem Mann. - Ein Student wird brutal überfallen und ausgeraubt. Dabei hat der Täter ein wichtiges Indiz hinterlassen ... - Auf der Straße liefern sich eine übergewichtige Frau und ihre Mitbewohnerin eine ausufernde Pizzaschlacht!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick