Auf Streife
Folge 9: Verliebt, verlobt, verschleppt
45 Min.Folge vom 27.11.2024
Eine Braut ist fix und fertig: Ihr Bräutigam hat sie stehengelassen! Offenbar ist er mit einem Leihwagen abgehauen. - Eine Frau taucht erbost auf der Wache Köln-Mülheim auf: Jemand hat ihren teuren Pelz mit Farbe übergossen! - Eine kaufsüchtige 23-Jährige flippt in einer Boutique aus, weil ihre Mutter sie zwingt, die Kleidung zurückzubringen! - Ein Immobilienmakler wird überfallen. Dabei haben die Täter es auf seinen Hoden abgesehen!
