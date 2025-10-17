Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Felix aus der Asche

SAT.1Staffel 9Folge 16vom 17.10.2025
Felix aus der Asche

Felix aus der AscheJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 16: Felix aus der Asche

45 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Auf der Suche nach einem kleinen Jungen in einem verlassenen Waldstück, finden die Beamten ein ausgebranntes Auto sowie einen ohnmächtigen Mann. - Eine Partylocation wird vor Beginn einer Geburtstagsparty verwüstet. - Verwüstete Verkaufsstände und gestohlene Geldkassen verschwinden von einem Flohmarkt im Kindergarten. - Der Vermieter eines Mehrfamilienhauses wird bestohlen. Er beschuldigt eine ehemalige Mieterin, doch diese beteuert ihre Unschuld ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen