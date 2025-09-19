Auf Streife
Folge 13: Sir Wuffalot heiratet
45 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Vor einer Hundehochzeit wird die Besitzerin niedergeschlagen. Die Spur führt zu dem Ex-Mann der Hundebesitzerin. - Ein Modeltraum endet für eine junge Frau böse: Der vermeintliche Fotograf geht dem angehenden Model an die Wäsche! - Beamten beobachten eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei werden sie auf das demolierte Auto einer Sozialarbeiterin aufmerksam... - Während des Tankens finden Beamten eine Mitarbeiterin gefesselt im Aufenthaltsraum vor ...
