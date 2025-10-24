Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 18vom 24.10.2025
Folge 18: Brett im Bett

44 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Auf Streife stoßen die Beamten auf eine junge Mutter, die sich mit einem Kellner in einem Café einen Streit liefert. - Auf Fußstreife beobachten die Polizisten, wie ein Mann über einem offenbar niedergeschlagenen Mann kniet. - Schlägerei vor einem Mehrfamilienhaus: Der Ex und der aktuelle Freund einer Mieterin liefern sich vor der Haustür einen handfesten Streit. - Auf einer 90er-Motto-Party kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem weiblichen und männlichen Partygast.

SAT.1
