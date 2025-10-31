Auf Streife
Folge 20: Knaller Idee
44 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Ein kleiner Junge findet einen Sprengkörper und bringt sich damit in große Gefahr! - Vor lauter Sorge wirft ein Teenager mit Steinen gegen das Fenster seiner Freundin. Als die Beamten eintreffen, finden sie heraus, dass sie eingesperrt wurde. - Auf dem Weg in einen Mutter-Tochter-Urlaub wird die Reisetasche der Teenagerin gestohlen. - Die Beamten entdecken einen Elektroladenbesitzer gefesselt in seiner Garage eingesperrt.
