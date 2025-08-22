Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Viele viele bunte Panties

SAT.1Staffel 9Folge 3vom 22.08.2025
Viele viele bunte Panties

Auf Streife

Folge 3: Viele viele bunte Panties

45 Min.Folge vom 22.08.2025Ab 12

In einem Wohnhaus wird seit einiger Zeit Unterwäsche aus dem Keller geklaut. Treibt sich ein Perverser herum? - Laute Musik und Schreie aus der Nachbarswohnung lassen eine Mutter hellhörig werden, denn ihr Sohn ist dort zum Spielen! - Ein Angriff auf die Rettungssanitäter lässt die Polizisten zu einer Sporthalle ausrücken. - Den Adleraugen eines aufmerksamen Nachbarn entgeht nichts: Kaum sind seine Nachbarn aus dem Haus, entdeckt er eine fremde Person im Garten.

Auf Streife

Auf Streife

