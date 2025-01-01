Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 9Folge 9
44 Min.Ab 12

Auf Streife werden die Beamten Zeugen einer Auseinandersetzung vor einem Blumenladen: Ein Unfall soll der Auslöser sein, bis einer der Beamten bemerkt, dass die Wunde künstlich aufgemalt wurde? - Ein abgebranntes Zelt sorgt auf einem Campingplatz für Zündstoff. Der Zeltbesitzer beschuldigt die Nachbarn ... - Als eine Teenagerin beim Klauen erwischt wird, wird die Mutter verständigt. Doch als sie der Mutter gegenüber steht, stellt diese fest: Das ist nicht ihre Tochter!

