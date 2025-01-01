Auf Streife
Folge 11: Ritsch, ratsch, Haare ab!
44 Min.Ab 12
Einer Frau werden aus dem Hinterhalt ihre Haare abgeschnitten! Die Spur führt zu einem Frisörsalon. - Wegen Blutstropfen vermutet die Angestellte einer Apotheke, dass ihrer Chefin etwas zugestoßen ist. Kurz darauf wird sie benommen aufgefunden. - Ein Ehepaar meldet einen Einbruch. Die Einbrecher haben es wohl auf den digitalen Türspion abgesehen. - Ein Mann ist Opfer eines Autounfalls mit Fahrerflucht geworden. Gefunden hat ihn eine Passantin, die gerade ihre Tochter sucht.
