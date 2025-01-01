Auf Streife
Folge 5: Freiheit den Fellnasen!
45 Min.Ab 12
Als eine Frau einen Einbrecher in ihrer Wohnung vermutet, alarmiert sie die Polizei. Diese entdecken dort allerdings einen fremden Hund, der vermisst wird. - Ein 13-Jähriger wird von einer Angestellten beim Stehlen erwischt. Daraufhin flüchtet er ... - Ärger an der Waschanlage: Ein Mitarbeiter und der Chef persönlich liefern sich einen waschechten Streit. - Ein Pärchen streitet so laut, dass die Polizei eingreifen muss. Als die Beamten eintreffen, staunen sie nicht schlecht.
