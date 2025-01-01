Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die gefesselte Frau

SAT.1Staffel 1Folge 23
Die gefesselte Frau

Die gefesselte FrauJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 23: Die gefesselte Frau

45 Min.Ab 12

Eine Spaziergängerin entdeckt an einem Waldrand einen verdächtigen Wagen. Darin befindet sich eine gefesselte und geknebelte Frau. - Die Ex-Nachbarin bricht in die Wohnung eines 34-Jährigen ein. Als die Polizei eintrifft, behauptet sie, dass er sie eingesperrt hat. Er jedoch behauptet, sie wäre bedingungslos in ihn verliebt. - Ein Junge bittet die Polizei um Hilfe, weil sein Freund von einem Hausbesitzer auf sein Grundstück gezerrt und an eine Stange gefesselt wurde.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen