Auf Streife
Folge 3: Enkeltrick
23 Min.Ab 12
Der Enkeltrick macht gutgläubige Rentner immer wieder zu leichten Opfern. Doch was, wenn diese den Spieß einfach umdrehen? Heidi Matera und Paul Richter klären einen ungewöhnlichen Betrugsfall. Ilka Fischer und Klaus Wiebel sehen sich derweil mit einem Suizidversuch konfrontiert, und ein eher skurriler Fall in punkto Fremdgehen wartet auf die Polizeioberkommissare Markus Müller und Heidi Matera.
