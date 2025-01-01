Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alkohol ist auch keine Lösung - vor allem nicht für eine fünffache Mutter. Polizeikommissarin Nadine Groß und Polizeihauptkommissar Heiner Deutz finden bei einer minderjährigen Ladendiebin katastrophale häusliche Zustände vor. In ihrer Folgeschicht mit Kollege Paul Richter muss Nadine Groß einen perversen Exhibitionisten stellen und zur Rechenschaft ziehen. Was steckt hinter dem extremen Drang des Mannes, völlig fremden Frauen sein Geschlechtsteil zu präsentieren?

