Auf Streife
Folge 7: Aggressiver Couchsurfer
23 Min.Ab 12
Klaus Wiebel und Paul Richter im Einsatz gegen zwei diebische Couchsurfer, deren Aggression zum ernsten Problem wird. Ebenfalls handgreiflich wurde am anderen Ende der Stadt eine verwirrte Frau mit einem Rasiermesser, die einen fremden Passanten mit der scharfen Klinge am Hals verletzte. Kurz vor Schichtende muss Polizeikommissar Paul Richter auch noch einen völlig betrunkenen Geschäftsmann aus einem Taxi bugsieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick