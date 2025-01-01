Auf Streife
Folge 10: Rache eines Schülers
23 Min.Ab 12
Wenn harmlose Späße zu Mobbing werden - ein Schüler rastet aus. Völlig gelassen hingegen fährt ein Mann seit 17 Jahren ohne Führerschein. Nicht nur seine bis jetzt ahnungslose Frau ist völlig fassungslos, auch Klaus Wiebel und Heidi Matera erleben derartige Dreistigkeiten nicht allzu oft. Nicht dreist, aber emotional am Ende ist eine junge Frau, die Paul Richter und Klaus Wiebel die Vorfahrt nimmt. Was hat die Studentin so aus der Fassung gebracht?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick