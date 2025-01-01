Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 13
Ein Student wird in seiner Wohnung von einem Junkie bedroht, der dringend seinen Mitbewohner sprechen will. Dieser gibt sich ahnungslos, doch Paul Richter und Klaus Wiebel decken auf, welche Verbindung wirklich hinter den Beteiligten steckt. Das Streife-Team Markus Müller und Heiner Deutz versteht bei einem Fall von grundloser Gewalt ebenfalls zunächst nur Bahnhof. Warum wurde ein Student von einem ihm völlig unbekannten Mann brutal niedergeschlagen?

