SAT.1Staffel 1Folge 12
23 Min.Ab 12

Obdachlose Punks gehören zum Stadtbild einer Großstadt dazu. Nicht in Ordnung ist es allerdings, wenn diese hilflose Touristen beklauen. Paul Richter und Markus Müller müssen hart durchgreifen. Muri Demir und Heiner Deutz hingegen sehen sich mit einem besonders skurrilen Missverständnis konfrontiert: Ein kompletter Junggesellinnenabschied hält die attraktiven Beamten für die bestellten Stripper ...

SAT.1
