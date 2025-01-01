Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 62
45 Min.Ab 12

Die Chefin einer Partneragentur wird von einem Klienten aufs Übelste beschimpft und brutal angegriffen. - Die Polizisten werden zu einem thailändischen Massagesalon gerufen, aus dem ein ätzend-stinkender Geruch dringt. Die dazu gerufene Feuerwehr findet Buttersäure in einem der Räume. Wurde hier ein Anschlag verübt?- Zwei verängstige Schwestern rufen die Polizei. Die Mädchen sind allein zu Hause und haben unheimliche Klopfgeräusche in der Wohnung der Nachbarin gehört.

