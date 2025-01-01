Auf Streife
Folge 83: Schlafzauber
45 Min.Ab 12
Ein Kind schlafwandelt am Ufer eines Sees, die Beamten können den Kleinen zu seiner Mutter zurückbringen. Aber dort werden sie direkt wieder mit Problemen konfrontiert. - Ein kleines Mädchen wird auf einem Spielplatz von einem fremden Mann angesprochen. Treibt ein Pädophiler sein Unwesen? - Kinderwagen to go: Ein Elternpaar bedient sich in einem Babyfachmarkt selbst und nimmt die Abkürzung an der Kasse vorbei.
