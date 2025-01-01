Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 83
45 Min.Ab 12

Ein Kind schlafwandelt am Ufer eines Sees, die Beamten können den Kleinen zu seiner Mutter zurückbringen. Aber dort werden sie direkt wieder mit Problemen konfrontiert. - Ein kleines Mädchen wird auf einem Spielplatz von einem fremden Mann angesprochen. Treibt ein Pädophiler sein Unwesen? - Kinderwagen to go: Ein Elternpaar bedient sich in einem Babyfachmarkt selbst und nimmt die Abkürzung an der Kasse vorbei.

