Auf Streife
Folge 134: Die Verbrechen, die ich rief
45 Min.Ab 12
Der Sohn einer Schneiderin kehrt von der Schule nicht heim. Stattdessen steht ein selbsternannter Hellseher vor der Tür! - Der Notruf einer Journalistin erreicht die Polizei: Sie wird in einer Villa gefangen gehalten! - Ein Taxi ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Offenbar war der Fahrer betrunken und hat eine Frau angefahren! - Eine mit Bauschaum gefüllte Trompete landet auf dem Tresen der Wache Köln-Mülheim. Der Besitzer ist sich sicher: Es war sein Musikerkollege!
