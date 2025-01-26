Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 135vom 26.01.2025
45 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Während eine Taxi-Fahrerin ein Schwätzchen mit einem Kollegen hält, wird ihr das Taxi gestohlen! - Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert, weil ein älterer Mann den Nachbarn beschossen haben soll. - Zur Reifenabnahme fährt ein Installateur auf die Wache Köln-Mülheim. Als die Beamten jedoch die Heckklappe öffnen, springt ihnen eine Frau entgegen! - Ein Pole-Dancer wird von dem Freund der Mitbewohnerin attackiert. Angeblich hat der Tänzer den Mann überrascht ...

