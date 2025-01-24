Der RTW, der niemals ankamJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 140: Der RTW, der niemals ankam
44 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Blutverschmiert steht eine Mutter aufgelöst auf der Wache Köln-Mülheim: Nach einem Notfall ist ihr Kind samt Rettungswagen verschwunden! - Auf Fußstreife im Park stößt ein Beamter in eine Trittfalle und löst ein Feuerwerk aus! Am Ende der Zündschnur finden seine Kollegen eine Koordinatenangabe. - Ein Stalker soll einen Karton mit abgetrennten Gliedmaßen und Köpfen von Barbies an seine Verehrte geschickt haben!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick