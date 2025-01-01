Auf Streife
Folge 21: Für das Leben meines Bruders
45 Min.Ab 12
Verzweifelt betritt eine 17-Jährige die Wache Köln-Mülheim und macht eine Selbstanzeige: Sie habe einen Laptop gestohlen! - Auf Streife entdecken die Beamten einen gefesselten Mann, der offenbar Opfer eines brutalen Überfalls wurde. - Eine Floristin wird im Laden mit einer Kopfwunde aufgefunden. War es ein Unfall? - Auf der Wache Köln-Mülheim erscheint ein Mann und behauptet, er habe eine Leiche im Kofferraum!
