SAT.1Staffel 10Folge 34
Folge 34: Kawumm - Die Knete

43 Min.Ab 12

Nachdem ein Einbrecher-Trio den Tresor in das Fluchtfahrzeug geladen hat, sperren sie ihren Komplizen ein und lassen ihn zurück! - Ein Paar kommt auf die Wache Köln-Mülheim und streitet sich um einen Wagen: Er will das Geschenk zurück! - Nachts wird im Garten eines Hauses ein Maskierter bemerkt. Die Hausbesitzerin alarmiert die Polizei! - Sexgeräusche und Schreie aus dem Nachbarshaus bringen eine Frau auf die Palme! Was geht da nur vor sich?

SAT.1
