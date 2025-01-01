Auf Streife
Folge 34: Kawumm - Die Knete
43 Min.Ab 12
Nachdem ein Einbrecher-Trio den Tresor in das Fluchtfahrzeug geladen hat, sperren sie ihren Komplizen ein und lassen ihn zurück! - Ein Paar kommt auf die Wache Köln-Mülheim und streitet sich um einen Wagen: Er will das Geschenk zurück! - Nachts wird im Garten eines Hauses ein Maskierter bemerkt. Die Hausbesitzerin alarmiert die Polizei! - Sexgeräusche und Schreie aus dem Nachbarshaus bringen eine Frau auf die Palme! Was geht da nur vor sich?
