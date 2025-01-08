Die zwei Seiten des Marvin B.Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 35: Die zwei Seiten des Marvin B.
44 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12
Die Beamten greifen einen Jungen im Schlafanzug auf. Die Suche nach den Eltern endet bei einem eskalierten Saufgelage. - Nachdem ein Mann um 400 Euro bestohlen wurde, landet er auf der Wache Köln-Mülheim. Dann betritt eine Prostituierte mit einem dicken Portemonnaie das Revier. - Sachbeschädigung auf einem Reiterhof: Dabei ist das Pferd gestohlen worden! - Tatort Jugendherberge: Handys werden entwendet und ein Maskierter hat Leichtathletinnen unter der Dusche gefilmt!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick