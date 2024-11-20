Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 50vom 20.11.2024
Ein Senior zeigt sich selbst wegen mehrerer Raubüberfälle an. Und er freut sich auf das Gefängnis! - Zwei Jungs begeben sich wegen eines Drehs in große Gefahr! Bei der Suche wird eine Kamera mit einem dramatischen Video gefunden. - Als eine Urlauberin nach Hause zurückkehrt, wird sie von einem Betrunkenen attackiert und ein Fremder verschließt sich im Bad. - Auf dem Revier Köln-Mülheim wird eine Frau verhört, die unerlaubt ein Kind bei der Tagesmutter abholen wollte!

