Auf Streife

Der Drops ist gelutscht

SAT.1Staffel 10Folge 62
Folge 62: Der Drops ist gelutscht

43 Min.Ab 12

Ein Sechsjähriger wird von einem Fremden vom Spielplatz weggelockt - und seine Oma hat es beobachtet. Nachdem eine Frau eine Anhalterin in der Not mitgenommen hat, wird sie an der Tankstelle um ihren Wagen bestohlen. Hilfeersuchen eines Mannes: Sein Online-Date weigert sich, die Wohnung zu verlassen - dabei muss er zu einem Termin. Eine Bäckerin erstattet auf der Wache Köln-Mülheim Anzeige: Ein Mann hat sich selbst bedient und nur eine leere Wodkaflasche zurückgelassen.

SAT.1
