Auf Streife
Folge 62: Der Drops ist gelutscht
43 Min.Ab 12
Ein Sechsjähriger wird von einem Fremden vom Spielplatz weggelockt - und seine Oma hat es beobachtet. Nachdem eine Frau eine Anhalterin in der Not mitgenommen hat, wird sie an der Tankstelle um ihren Wagen bestohlen. Hilfeersuchen eines Mannes: Sein Online-Date weigert sich, die Wohnung zu verlassen - dabei muss er zu einem Termin. Eine Bäckerin erstattet auf der Wache Köln-Mülheim Anzeige: Ein Mann hat sich selbst bedient und nur eine leere Wodkaflasche zurückgelassen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick