Auf Streife
Folge 70: Küss die Braut
45 Min.Ab 12
Ein wütender Bräutigam landet auf dem Revier: Er hat den Trauzeugen verprügelt, weil der die Braut knutschte! - Da ein Mann eine Schneiderpuppe stehlen wollte, gerät er in Verdacht, die Schneiderin niedergeschlagen zu haben! - Ein Teenager wird wegen Diebstahls auf die Wache Köln-Mülheim gebracht. Kurz darauf nehmen die Polizisten seine Schwester wegen der gleichen Sache fest. - Eine Villenbesitzerin ist sich sicher: Zuhause geht es nicht mit rechten Dingen zu!
