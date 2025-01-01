Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

(K)ein echter Gangster

SAT.1Staffel 10Folge 73
(K)ein echter Gangster

Auf Streife

Folge 73: (K)ein echter Gangster

45 Min.Ab 12

Auf Streife entdecken die Beamten ein verunglücktes Auto. Ohrringe lassen auf eine Fahrerin vermuten. Wo ist sie? - Ein Alleinerziehender meldet auf der Wache seinen Achtährigen als vermisst. Kurz darauf gibt eine Single-Mom eine ähnliche Anzeige auf. - Verschollen nach einem Disco-Besuch: Ein Handyortungssystem führt die Mutter der 19-Jährigen zum Club! - Nach einem Einbruch mit Buttersäureanschlag in eine Villa wird ein Schlüssel gefunden, die der Haushälterin gehört!

