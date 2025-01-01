Auf Streife
Folge 87: Not-Lüge
44 Min.Ab 12
Da der Nachbar ihn mit dem Messer attackiert hat, erstattet ein Mann Anzeige auf dem Revier. Dabei hat der nur seine Freundin gegrüßt. - Mutter und Tochter mieten sich ein Zimmer online. Dort angekommen stellen sie fest, dass sie im Bordell gelandet sind. - Als ein Tresor in einem Restaurant bestohlen wird, werden die Musikanten der Tat verdächtigt. - In ein Seil gewickelt wird ein 21-Jähriger auf die Wache Köln-Mülheim gebracht, weil er angeblich einen Roller gestohlen hat!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick