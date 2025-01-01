Auf Streife
Folge 109: Auf den Strich geschickt
45 Min.Ab 12
Ein minderjähriges Mädchen wird auf dem Straßenstrich erwischt und ist nun spurlos verschwunden. Werden die Beamten sie finden? Eine Frau vermisst ihren Freund und kann ihn schließlich per Handyortung ausfindig machen. Am Einsatzort bietet sich den Beamten dann ein schockierendes Bild. Die Verkäuferin eines Schuhgeschäftes bemerkt einen Diebstahl und ruft die Polizei. Vor den Beamten geben sich die vermeintlichen Diebinnen unschuldig ...
