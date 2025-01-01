Auf Streife
Folge 8: Nachbarin im Streit gewürgt
45 Min.Ab 12
Eine Frau gewährte einer verängstigen Nachbarin Unterschlupf, die vor ihrem brutalen Ehemann floh, und geriet dadurch selbst in die Schusslinie des Schlägers. Sie ruft die Polizei, nachdem der Mann seine Frau gewaltsam verschleppt hat. Im Anschluss will eine Autofahrerin einen Förster anzeigen. Bei Baumfällarbeiten ist ein Baumstamm auf ihr Auto gekracht und hat sie und ihre Tochter fast erschlagen. Schuld sei der Förster, der angeblich keine Warnschilder aufgestellt hatte.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick