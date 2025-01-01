Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Nachbarin im Streit gewürgt

SAT.1Staffel 3Folge 8
Nachbarin im Streit gewürgt

Auf Streife

Folge 8: Nachbarin im Streit gewürgt

45 Min.Ab 12

Eine Frau gewährte einer verängstigen Nachbarin Unterschlupf, die vor ihrem brutalen Ehemann floh, und geriet dadurch selbst in die Schusslinie des Schlägers. Sie ruft die Polizei, nachdem der Mann seine Frau gewaltsam verschleppt hat. Im Anschluss will eine Autofahrerin einen Förster anzeigen. Bei Baumfällarbeiten ist ein Baumstamm auf ihr Auto gekracht und hat sie und ihre Tochter fast erschlagen. Schuld sei der Förster, der angeblich keine Warnschilder aufgestellt hatte.

