Die Polizisten fahren gerade Streife, als sie mitten auf der Kreuzung ein Fahrzeug stehen sehen. Im Auto sitzt eine schwangere Frau in den Wehen, die ihren Mann anbrüllt, denn auf dem Weg ins Krankenhaus ist ihnen das Benzin ausgegangen. Der Mann hingegen schwört, dass er einen Tag zuvor getankt hat. Wenn er die Wahrheit sagt, wo ist dann sein Sprit geblieben? Später fahren die Beamten zu einem Fünfjährigen, der alleine zu Hause ist und nicht weiß, wo seine Eltern sind.

