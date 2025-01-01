Jungs überfallen Kiosk und flüchtenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 6: Jungs überfallen Kiosk und flüchten
44 Min.Ab 12
Ein Kioskbesitzer beobachtet, wie sein Kiosk von drei maskierten Männern ausgeraubt wird. Die Polizisten treffen rechtzeitig ein und können einen der Täter festnehmen. Als sie ihm die Maske vom Gesicht ziehen, staunt der Geschädigte nicht schlecht. Danach läuft ein Mann in einem Parkhaus vor ein Auto und bricht sich das Bein. Der Fahrer meldet den Unfall sofort der Polizei. Während der Befragung will der Verletzte schnell weg und verzichtet sogar auf eine Anzeige ...
