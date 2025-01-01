Auf Streife
Folge 18: Störsender
44 Min.Ab 12
Auf einem Supermarktparkplatz bittet ein Autofahrer die Polizei um Hilfe. Er zeigt auf einen Mann, der angeblich gerade in seinen Wagen einbrechen wollte. Der mutmaßliche Autodieb versichert jedoch, dass er dem alten Mann nur beim Einsteigen geholfen habe ... Danach staunen die Polizisten nicht schlecht, als sie von einem verärgerten Anwohner gerufen werden: Ein fremdes, zu einem Büro umgebautes Auto blockiert seine Ausfahrt. Was hat es mit dem merkwürdigen Gefährt auf sich?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick